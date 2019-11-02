Пхеньян, , 09:47 — REGNUM Вашингтону не удалось добиться сокращения ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи — оба саммита Дональда Трампа иКим Чен Ына фактически провалились. К такому выводу пришли эксперты американского аналитического центра Heritage Foundation, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Под прицелом Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ученые изучили доклад министерства обороны 2020 Index of U.S. Military Strength, в котором утверждается, что КНДР до сих пор представляет определенную угрозу США и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Южной Корее и Японии. Также не зафиксировано снижения военного потенциала оружия массового уничтожения, которым обладает Пхеньян. Более того, благодаря спутниковым снимкам американским военным удалось получить доказательства модернизации баллистических ракет и продолжения выработки оружейного плутония. Таким образом, заключают эксперты, реальных результатов главам двух стран добиться не удалось.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели два раунда переговоров — летом 2018 года в Сингапуре и в феврале 2019 года во Вьетнаме. Ни одна из сторон не пошла на значительные уступки: США требуют прежде всего полного ядерного и ракетного разоружения, а КНДР добивается снятия санкций и выступает за поэтапный подход.