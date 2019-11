Ташкент, , 21:19 — REGNUM Торжественное открытие американского университета Вебстер (Webster University) в Узбекистане состоялось сегодня, 1 ноября в Ташкенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новому вузу выделено многоэтажное здание бывшего Архитектурного института в центре города, в церемонии открытия приняли участие советник президента Узбекистана Абдужабар Абдувахитов, президент вуза Джулиан Шустер, ректоры ряда узбекских вузов, первый и пока единственный в республике выпускник университета (выпуск 1993 года) Абу-Али Ниязматов и другие.

На сегодняшний день в Университете Вебстер представлены программы образования бакалавриата по направлениям: BS Business Administration — бизнес-администрирование, BA Economics — экономика и BA Media Communications — медиа-коммуникации.

Также представлены следующие специальности магистратуры: MBA — бизнес-администрирование, MBA with an emphasis on project management — бизнес-администрирование с упором на управлении проектами, MA Media Communications — медиа-коммуникации и MA Teaching English as a Second Language — программа подготовки преподавателей английского языка.

Занятия проводятся в партнерстве с Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана, Ташкентским государственным экономическим университетом, Государственным университетом мировых языков и Самаркандским Государственным институтом иностранных языков.

Головной филиал Университета Вебстер расположен в городе Сент-Луис, штат Миссури, США. Основанный в 1915 году, Вебстер является частным некоммерческим университетом с кампусами в Северной Америке, Европе, Азии и Африке. В 2019 году, Вебстер вошёл в список Форбс «America'sTopColleges 2019», в котором определены 650 лучших вузов США (что составляет 15% от всех университетов страны).