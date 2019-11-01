1 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Валентин Юшкевич, , 21:09 — REGNUM Наиболее интересной международной новостью уходящей арктической недели стала информация из Японии. Эта страна, имеющая статус наблюдателя в Арктическом совете, последовательно наращивает свой экономический потенциал в этом направлении. Не успела «остыть» летняя информация о том, что японский консорциум Mitsui & Co и Jogmec стал четвертым полноправным акционером большого проекта «Новатэка» «Арктик СПГ — 2», как японская газета «Иомиури» сообщила о планах японского правительства создать свою систему обеспечения безопасной навигации в Северном Ледовитом океане. Для этого японская сторона намеревается уже к концу 2020 года построить новый ледокол, оснащенный специальным оборудованием для мониторинга водной поверхности и толщины льда. Его возможности в совокупности с данными спутников позволят выбрать наиболее оптимальные маршруты при навигации. Сумма выделенных государственных средств исчисляется шестью миллионами долларов.

Александр Борисов (1866–1934). Арктика

Если же говорить о российской арктической повестке, то здесь главным ньюсмейкером недели безоговорочно стал замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Его выступление (28 октября) в Совете Федерации на парламентских слушаниях «О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года» обеспечило журналистов работой практически до конца недели. Это тот случай, когда нет смысла выделять какое-либо крупное СМИ, поскольку каждое из них в той или иной мере обратило внимание на следующие тезисы Александра Крутикова.

Новая арктическая стратегия России включает в себя четыре взаимосвязанных документа:

ФЗ об особом экономическом режиме Арктической зоны, в котором впервые будет закреплено само понятие Арктической зоны и определена особая система управления её развитием (документ согласован в правительстве РФ и до конца 2019 года будет внесен Госдуму);

Основы государственной политики, определяющие российские интересы в Арктике и основные направления их реализации (будет внесен в правительство РФ до 6 ноября);

Сама Стратегия, определяющая цели, задачи, механизмы и этапы развития Арктической зоны России до 2035 года (будет представлена на обсуждение в правительство РФ 1 декабря);

Новая государственная программа, включающая специальные механизмы развития АЗР и их финансовое обеспечение в увязке с первым этапом реализации Стратегии (вместе со Стратегией будет представлена на обсуждение в правительство РФ 1 декабря).

К 2035 году вклад Арктики в нашу экономику возрастет настолько, что она будет давать до 90% всего российского газа и 25% нефти, производя до 120 млн тонн СПГ в год (при этом, каким образом был сделан подобный расчет, осталось за скобками).

Законопроект о доступе компаний к нераспределенному арктическому шельфу (который последовательно «пробивал» вице-премьер Юрий Трутнев — ИА REGNUM) будет представлен на общественное обсуждение в течение месяца.

Увеличение объемов производства приведет к росту грузопотока по Северному морскому пути (СМП) к 2035 году до 160 млн тонн в год. Здесь стоит уточнить, что даже в самом российском правительстве с большой осторожностью говорят о возможности выполнить майский указ президента Владимира Путина и довести грузопоток по СМП к 2024 году до 80 млн тонн, осторожно называя более выполнимой цифру в 60 млн. Впрочем, Александр Крутиков подстраховался предложением, о котором в кулуарах давно говорили все эксперты.

Для того чтобы Севморпуть справился с задачей, необходимо создание регулярной контейнерной линии между Мурманском и Петропавловском-Камчатским. Для этого в Стратегию вводится новое понятие — «Северный морской транспортный коридор». Другими словами, поскольку в соответствии с международным правом границы СМП четко определены (от Новой Земли до Чукотки), а выполнить майский указ необходимо, то предлагаемое расширение границ разом снимает все вопросы. «По-другому задача наращивания транзита просто не может быть решена», — честно резюмировал Александр Крутиков.

Любопытные цифры прозвучали в Совфеде и применительно к человеческому капиталу. Уровень бедности и безработицы в Арктике выше среднероссийского, а численность населения за 15 лет сократилась на 300 тысяч человек. Вместе с тем, по замыслу Минвостокразвития, в течение ближайших 15 лет за счет запуска новых арктических проектов предполагается создание до 200 тысяч новых рабочих мест.

При этом не менее любопытно, что власти России пока не имеют четкой позиции по вопросу массового заселения Арктики. «Какой-то сформулированной позиции нет, этот вопрос находится в стадии проработки», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Зато российское правительство определилось со своей позицией в отношении Бухаринского газового месторождения (в Ямало-Ненецком автономном округе и частично в Обской и Тазовской губах Карского моря). Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение, согласно которому аукцион на Бухаринский участок будет проведен в 2019 году со стартовым платежом в 2,133 миллиарда рублей. Победитель торгов сможет провести по совмещенной лицензии геологическое изучение недр, разведку и добычу углеводородного сырья. Прогнозные ресурсы углеводородов оцениваются в 103,5 млрд кубометров газа. По утверждению газеты «Коммерсантъ», претендовать на победу в аукционе сможет только компания «Новатэк».

Если же говорить об активности регионов, входящих в АЗР, то обращает на себя внимание инициатива, прозвучавшая в Республике Коми в ходе конференции «Управление пространственным развитием Европейского Севера России: социально экономические, политические и исторические аспекты». На ней вице-спикер республиканского Госсовета Валентина Жиделева заявила о том, что в ближайшее время может быть создано Межпарламентское объединение Арктических регионов. По мнению инициаторов, подобное объединение может стать эффективным инструментом для решения вопросов развития Арктики.

Возможно, таким образом, общий голос арктических регионов будет звучать действительно громче. Впрочем, председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев на парламентских слушаниях Александра Крутикова (о чем говорилось выше) нашел возможность озвучить проблемы, волнующие жителей республики (от субсидирования внутрирегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом до сметного финансирования первичного звена медико-санитарной помощи и разработки типовых проектов социокультурных объектов).