Вашингтон, , 20:37 — REGNUM В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп подорвал американскую национальную безопасность. Об этом в эфире одного из американских ток-шоу заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Я говорила, что импичмент не нужен, потому что это приведёт к ещё большему разделению страны, которая сейчас и так уже разделена. Обычно мы не желаем импичмента президенту, но это уже нельзя игнорировать. В этом разговоре он подрывает национальную безопасность, он приостанавливает военную помощь другой стране, за которую проголосовал Конгресс, и к выгоде русских», — уверена Пелоси.

В то же время, по ее словам, Трамп подвергает угрозе честность американских выборов, «самое сердце нашей демократии, и, делая это, он, возможно, нарушает присягу, в которой говорится, что президент обязан защищать и сохранять Конституцию США».

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 31 октября 2019 года «за» начало общественных слушаний по процедуре импичмента проголосовали 232 представителя. 196 представителей выступили против.

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