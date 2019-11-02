Могадишо, , 10:22 — REGNUM Старший сотрудник полицейского управления Уганды заявила, что страна планирует направить дополнительных сотрудников полиции для службы в составе сформированной полицейской группы Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Грейс Турьягуманаве, директор операций по поддержанию мира в полицейских силах Уганды, сообщила, что Кампала работает над материально-техническим снабжением для развертывания большего количества полицейских подразделений для обеспечения безопасности граждан и представителей организаций в Сомали. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

«Сейчас ведется полномасштабная подготовка к тому, чтобы мы развернули второе крупное полицейское подразделение, как и было ранее заявлено. Мы работаем над приобретением необходимого для полицейских оборудования», — сказала сотрудник в Могадишо во время встречи с Саймоном Мулонго, заместителем спецпредставителя председателя Комиссии Африканского союза по Сомали.

В ходе встречи Мулонго заявил, что полицейский контингент Уганды, в состав которого войдут сотрудники нового полицейского подразделения и отдельные сотрудники полиции, продолжает играть важную роль в усилиях АМИСОМ по борьбе с терроризмом. «Мы удовлетворены вкладом полиции Уганды в миростроительство, особенно ее вкладом в поддержание правопорядка и расширение возможностей сомалийской полиции», — сказал Мулонго.

Совет Безопасности ООН уполномочил АМИСОМ развернуть до 1040 полицейских в составе полицейского компонента, в который входят отдельные сотрудники полиции и пять специально сформированных полицейских подразделений.

Уганда является одной из стран, предоставляющих сотрудников полиции АМИСОМ, наряду с Ганой, Кенией, Нигерией, Сьерра-Леоне и Замбией.