Париж, , 10:05 — REGNUM Подавляющим большинством голосов французский Сенат выступил за ужесточение Европейским Союзом санкций в отношении венесуэльских чиновников, якобы ответственных за многочисленные нарушения прав человека в Боливарианской Республике. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

В резолюции, принятой 324 голосами «за», верхняя палата французского парламента призвала правительство присоединиться к 6 странам (Аргентине, Колумбии, Чили, Перу, Парагваю и Канаде), потребовавшим предать правительство Николаса Мадуро Международному уголовному суду.

Автор резолюции, Оливье Кадик, назвал венесуэльский режим «жестокой диктатурой», а самого Мадуро — «нелегитимным президентом, оставшимся у власти в мае 2018 года в результате фальсификации голосования».