Тернополь, Украина, , 19:38 — REGNUM Жители города Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в этот город для представления нового губернатора, акцией «Нет капитуляции», направленной против исполнения Киевом «формулы Штайнмайера». РОб этом сегодня, 1 ноября, сообщает издание «Цензор.Нет».

Зеленский представил нового губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля President.gov.ua

Когда Зеленский прибыл в здание государственной областной администрации для представления нового губернатора, участники акции кричали президенту Украины «Позор!», а некоторые митингующие держали плакаты «нет капитуляции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как украинские власти подписали так называемую «формулу Штайнмайера» — компромиссный вариант выполнения Минских соглашений — националисты обвинили Зеленского в предательстве национальных интересов Украины и капитуляции.

По всей Украине прокатаились акции протеста, инициированные националистам, под лозунгами «Нет капитуляции».