Тегеран, , 10:04 — REGNUM Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в ходе заседания Совета Глав Правительств ШОС в Ташкенте заявил, что сегодня мир остро нуждается в коллективном ответе на утилитаризм США. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Политик призвал региональные организации создать единый фронт сопротивления Вашингтону, который действует на международной арене, не считаясь с интересами других игроков. Эсхак Джахангири подчеркнул, что сегодня необходим многосторонний подход для решения глобальных проблем, который неприемлем для Вашингтона.

Первый вице-президент заявил об особой заинтересованности Ирана стать полноправным членом ШОС, отметив, что ИРИ и страны-члены организации обладают огромным потенциалом для расширения сотрудничества в сфере экономики, политики и безопасности.