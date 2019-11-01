Великий Новгород, , 19:20 — REGNUM Новым министром образования Новгородской области назначена Евгения Серебрякова, которая до 2018 года работала на различных управленческих должностях в Томской области. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 ноября, в пресс-центре новгородского правительства, к исполнению своих обязанностей Серебрякова приступила 30 октября.

Евгения Серебрякова Управление информационной политики администрации губернатора Новгородской области

В Новгородскую область она переехала в 2018 году из Томской области, где в 2005—2012 годах работала в ООО «Научно-производственное предприятие «Томская электронная компания», а с 2012 по 2019 годы являлась учредителем и директором томской компании ООО «АйКью Групп».

В послужном списке Серебряковой также — работа в должности начальника отдела элитного технического образования «Национального исследовательского Томского политехнического университета» (в 2015—2018 годах). В Новгородской области она с 2018 года работала заместителем проректора по научной работе и инновациям Новгородского государственного университета, а также директором Центра пилотирования проектов НТИ НовГУ. С июля по октябрь 2019 года была советником-экспертом при губернаторе Новгородской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний министр образования Новгородской области Павел Татаренко оставил свой пост в правительстве региона летом 2019 года, проработав в этой должности чуть более года. До своего назначения на пост новгородского министра образования Татаренко работал в Сбербанке, он прошёл отбор по программе «Лидеры России».

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