Тегеран, , 09:58 — REGNUM 1 ноября Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по возвращении из Женевы заявил, что многолетняя война в Сирии закончена, и арабская республика встает на путь верховенства закона. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

В Женеве министр провел встречи с главами МИД России и Турции, на которых обсуждалось учреждение Конституционного комитета Сирии. По словам министра, учреждение комитета станет первым шагом на пути к законности в стране. «Это стало возможным благодаря Астанинскому процессу», — отметил дипломат.

Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что восстановление конституционного порядка в Сирии будет трудной задачей, но другой альтернативы нет. Министр выразил надежду на то, что разрушительные конфликты не повторятся на территории страны в будущем.