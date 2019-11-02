Тегеран, 2 ноября 2019, 09:52 — REGNUM 1 ноября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави поздравил Рафаэля Гросси с назначением на пост Генерального директора МАГАТЭ, выразив надежду на то, что агентство продолжит эффективно и беспристрастно выполнять свою миссию. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
Дипломат подчеркнул, что государства возлагают на МАГАТЭ большую ответственность в сфере контроля за нераспространением ядерного оружия и содействия межгосударственному сотрудничеству в области мирного использования атома.
Аббас Мусави отметил важную роль МАГАТЭ в заключении Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году. Он заявил, что Иран и МАГАТЭ будут продолжать сотрудничество на основе взаимоуважения и профессионализма.