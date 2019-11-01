Москва, , 19:14 — REGNUM В параде Победы на Красной площади в Москве в 2020 году планируют участвовать представители вооружённых сил 20 иностранных государств, сообщил 1 ноября начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов на торжествах в честь 25-летия организации ветеранов Главного политуправления Советской и Российской армии.

«Для участия в параде на Красной площади в Москве планируется привлечь до 20 парадных расчетов от государств-участников СНГ, стран антигитлеровской коалиции, в том числе Великобритании, США, Франции, Египта, Израиля, Ирана, Индии, Китая, Монголии, Польши и Сербии», — сказал Андрей Картаполов.

Кроме того, отметил Картаполов, торжественные мероприятия с участием российских военных уже спланированы 374 населенных пунктах России, а также за её пределами — в Сирии, Абхазии, Армении, Киргизии, Таджикистане и Южной Осетии.

На парад Победы в Москве приглашены 356 ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых 156, проживающих сейчас в иностранных государствах.

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