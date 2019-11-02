Тегеран, , 10:03 — REGNUM 1 октября иранские силы «Басидж» начали крупномасштабную военную игру под названием «Бейт-аль-Мукаддас» (на пути к аль-Кудсу) в провинции Западный Азербайджан. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

В игре примут участие более 15 000 иранских военнослужащих «Басидж» из провинции Западный Азербайджан. Игра будет проходить два дня в различных частях и локациях провинции Западный Азербайджан.

Цель «Бейт аль-Мукаддас» — повысить боевую мощь иранских солдат «Басиджа», а также их готовность быстро реагировать на различные военные угрозы. Игра проходит под лозунгом «Басидж: 40 лет защиты безопасности и поддержки патриотизма».