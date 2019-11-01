Рига, , 18:59 — REGNUM Латвия вслед за Литвой внесла в список нежелательных лиц российского эстрадного исполнителя Григория Лепса, о чём на своей странице в социальной сети Twitter сегодня, 1 ноября, уведомил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Григорий Лепс Okras

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, решение Латвии удивительным образом совпало с возмущением в Литве в связи с концертами Лепса в Латвии. В литовской Клайпеде на одной из центральных улиц на рекламном щите появилась реклама концерта Лепса в латвийском Лиепая 27 февраля 2020 года. Реклама нацелена на литовскую аудиторию Лепса, которая может поехать на концерт в соседнюю с Клайпедой Лиепая. В Литве российский исполнитель запрещён.

«В Клайпеде висит реклама концерта Лепса? Не может быть. Ай, концерт в Лиепае? Уже испугался, подумал, что у нас законы не действуют. По нашей инициативе он внесён в список не въездных в Литву лиц», — комментируя рекламу, заявил депутат Сейма от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Лауринас Касчюнас. При этом он выразил уверенность, что такая реклама — «элемент мягкой пропагандистской войны» России против Литвы. Якобы реклама запрещённого в Литве лица будет три месяца висеть в центре Клайпеды, что по затратам не может окупить никакие билеты на концерт, если литовцы решатся поехать в Лиепаю.

Именно после волны возмущения в Литве, глава МИД Латвии Ринкевич объявил, что Лепс в Латвии также внесён в список запрещённых ко въезду лиц.

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