Аддис-Абеба, , 09:56 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Майклом Р. Помпео. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Госсекретарь Помпео поздравил премьер-министра Эфиопии с престижной честью стать 100-м лауреатом Нобелевской премии мира. Секретарь подчеркнул важность прочного партнерства между Соединенными Штатами и Эфиопией и оказания поддержки со стороны США для осуществления исторических реформ в Эфиопии.

В заявлении Государственного департамента США сообщается, что стороны также обсудили недавние насильственные протесты в Оромии и необходимость мирного решения проблемы этнических конфликтов. Госсекретарь Помпео и премьер-министр Абий также обсудили региональные проблемы.

Секретарь попросил премьер-министра оказать поддержку в обеспечении устойчивого осуществления в Южном Судане власти правительства национального единства, о котором говорится в недавнем мирном соглашении о статусе правительства страны.