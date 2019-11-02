Тегеран, , 09:54 — REGNUM 1 ноября директор международно-правового департамента МИД Ирана Аббас Багерпур заявил, что призыв Международного Суда отменить санкции США в отношении Ирана является свидетельством незаконности мер Вашингтона. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Напомним, что раннее Международный Суд призвал США устранить все антииранские ограничения, введенные после выхода Вашингтона из СВПД. «Единогласное решение Суда — ясное доказательство незаконности всей антииранской политики Белого дома», — отметил чиновник. Аббас Багерпур подчеркнул, что США игнорируют постановление Международного Суда, и продолжают вести экономическую войну с ИРИ.

Напомним, что в конце 2018 года Иран подал иск в Международный Суд о нарушении США двустороннего договора о дружбе с Ираном 1955 года.