Москва, , 18:42 — REGNUM При разработке реновации в регионах России нужно учесть опыт Москвы, имея при этом в виду то, что субъекты РФ не имеют запаса свободных финансовых средств, который был в распоряжении столицы для реализации этой программы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил член комитета Госдумы по труду и соцполитике Олег Шеин («Справедливая Россия»), комментируя проект федерального закона о реновации, внесённый Заксобранием Санкт-Петербурга.

«Я напомню историю с федеральной реновацией. Она была оплачена за счёт средств фонда капремонта в том числе — это были деньги, предназначенные для ремонта домов», — заявил Шеин.

Депутат напомнил, что в Москве плата за капремонт раза в три выше, чем в регионах.

«На моей памяти это 17 рублей при средневзвешенной по России 6−7 рублей. В Москве нет такой ситуации с недоремонтом, как это имеет место в других городах страны. Откуда деньги-то взять? Это же небюджетные деньги», — подчеркнул парламентарий.

В этих условиях очень вдумчиво относиться к реновации, отметил он.

«В части гарантий для людей, чтобы их не выгнали просто так в никуда, московский закон был скорректирован после массовых митингов совершенно правильных. Здесь распространить эти нормы на российские правила логично. Но первый вопрос, который возникает — откуда средства», — указал Шеин.

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в госдуму проект федерального закона, который предлагает механизм реализации реновации, «приемлемый для всех субъектов РФ». При этом, указали авторы, законопроект совместим и не ставит законодательных ограничений для реализации реновации в Москве в соответствии с законом «О статусе столицы». Парламентарии предлагают реализовать закон за счет средств бюджетов регионов в том числе.

Парламентарии из Санкт-Петерубрга не впервые вносят законопроект в Госдуму. В частности, проект закона они внесли в апреле 2019 года.

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Вместе с тем ранее в Госдуме звучали предложения распространить реновацию на всю Россию, однако от идеи отказались в том числе из-за отсутствия средств в регионах. Ранее о подготовке законопроекта, предполагающего распространение реновации на все регионы, заявляли депутаты «Справедливой России», в частности, глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Законопроект о реновации жилья в РФ внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» Сергей Миронов и Галина Хованская 19 сентября 2018 года.