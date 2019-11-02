Монтевидео, , 10:27 — REGNUM Министерство иностранных дел Уругвая вызвало посла Бразилии Антониу Симоэса и потребовало от него объяснить заявления бразильского президента Жаира Болсонару о результатах президентских выборов в Уругвае. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

29 октября Болсонару открыто заявил, что хочет, чтобы во втором туре уругвайских выборов победила оппозиция во главе с Луисом Лакалье, поскольку «оппозиция более близка нашим либеральным взглядам».

Примечательно, что сам Лакалье заявления Болсонару отверг. «Мне кажется, это плохая идея, когда отдельные политики и, в нашем случае, отдельные правители высказывают свои мнения по поводу того, что произойдёт в другой стране», приводит агентство слова оппозиционера.

Второй тур выборов в Уругвае назначен на 24 ноября.