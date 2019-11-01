Ташкент, , 18:34 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев «на полях» саммита глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества провёл встречу с Главным исполнительным лицом Исламской Республики Афганистан Абдуллой Абдуллой. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«У нас есть хорошая возможность на площадке встречи глав правительств ШОС пообщаться, поговорить о том, как развиваются события в вашей стране. Мы, конечно, очень внимательно за этим наблюдаем, имея в виду то, что Афганистан является традиционным и очень важным партнёром для России. Афганистан, безусловно, имеет ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — отметил Медведев.

По словам главы российского правительства, он рад новой встрече и возможности обменяться информацией о том, «что и как происходит».

В свою очередь, Абдулла Абдулла рассказал о проведении в его стране выборов, однако подчеркнул, что, «вне зависимости от результатов этих выборов сохранятся узы дружбы и сотрудничества между нашими странами».