Дамаск, , 18:29 — REGNUM Первое совместное патрулирование российских и турецких военных на севере Сирии выполнено успешно, сообщает 1 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

В патрулировании были задействованы подразделения российской военной полиции и пограничной службы Турции.

За четыре часа патруль преодолел 110-км маршрут к западу от таможенного перехода Дербесия. Патруль углубился на сирийскую территорию на шесть км. Российские и турецкие военные провели инспекцию нескольких населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные российско-турецкие патрули в зоне безопасности у сирийско-турецкой границы предусмотрены подписанным 22 октября 2019 года в Сочи меморандумом между Россией и Турцией.

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