Москва, 1 ноября 2019, 18:12 — REGNUM Голосование об официальном начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа дало конгрессменам возможность вызывать на допрос любого человека, чему раньше активно сопротивлялся глава Белого дома. Об этом 1 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 31 октября 2019 года за начало общественных слушаний по процедуре импичмента проголосовали 232 представителя. 196 выступили против.
Читайте ранее в этом сюжете: Начало конца? В США запустили процедуру импичмента Трампу — трансляция