Ставрополь, , 18:12 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». За него проголосовало большинство участников партийной конференции, которая состоялась сегодня, 1 ноября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы губернатора.

В ней принимали участие около 280 человек, в том числе заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Государственной Думы РФ Евгений Ревенко, депутаты, руководители представительных органов муниципальных районов, городских округов и местных отделений «Единой России».

На конференции были также досрочно прекращены полномочия бывшего секретаря регионального отделения «ЕР» Геннадия Ягубова.

Поблагодарив однопартийцев за доверие, Владимиров подчеркнул, что перед большой командой единороссов Ставропольского края стоит множество задач, и все они будут решены с помощью всех партийных ресурсов «Единой России».