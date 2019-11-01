Луганск, , 18:10 — REGNUM Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики с 25 по 31 октября уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских карателей, летавших над линией соприкосновения в Донбассе, заявил 1 ноября журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Летательные аппараты, пытавшиеся вести воздушную разведку, были сбиты возле населённых пунктов Сокольники и Тепличное. Фото‑ и видеоматериалы, изъятые со сбитого в районе Сокольников беспилотника, переданы в Генпрокуратуру ЛНР и приобщены к уголовному делу, возбуждённому против командира 14-й бригады ВСУ.

По информации Народной милиции, украинская сторона активизировала применение беспилотников на линии противостояния, хотя полёты боевой авиации и беспилотных аппаратов вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.

«Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, чем нарушают минские договоренности. Заверяю украинских силовиков в бесполезности данных мероприятий, так как все противоправные действия нашими военнослужащими будут пресечены», — сказал Яков Осадчий.

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