Москва, , 17:59 — REGNUM Требование министра инфраструктуры Украины репараций от России для восстановления Донбасса ставит под вопрос целесообразность возвращение ДНР и ЛНР под контроль Киева. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Они говорили, что реинтегрируемся, вкладываем деньги. Вчера украинский миллиардер Ярославский звонил Владимиру Соловьёву, говорил, что 100 млн готов вложить в донецкий аэропорт. А тут выходят и говорят, что репарации и контрибуцию Россия должна заплатить! Она капитулировать должна, чтобы под репарациями подписаться», — заявил Корнилов.«У нас из этих фразы нормальный вполне логичный вопрос: если Россия должна будет за всё платить, то, может, и оставить тогда в России? Зачем Украине передавать, если она всё равно ничего платить не будет?» — отметил он.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после возвращения Донбасса под контроль Украины Россия должна будет выплатить ей репарации.