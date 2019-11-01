Москва, , 17:53 — REGNUM Газотранспортная система Украины даёт рабочие места 55 тысячам человек, и теперь непримиримая украинская позиция в переговорах с «Газпромом» ставит под удар целую отрасль. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Газотранспортную систему Украины обслуживает 55 тыс. человек. Если сегодня потерять транзит газа, этих людей придётся просто выбросить на улицу. Ничем заместить российский газ в этой трубе нельзя. Эта труба нам досталась по наследству, которая давала 3 млрд долларов в год Украине — ничего не делая, обслуживали трубу и осуществляли транзит», — заявил Килинкаров.

«Неужели страна, правительство не понимают, что это вопрос номер один для нашей страны? Это энергетика страны, энергетическая безопасность страны», — подчеркнул он.