* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что у террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появился новый главарь и Соединенные Штаты знают, кто это. Об этом сегодня, 1 ноября, Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«У ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) новый лидер, и мы точно знаем, кто он!» — написал Трампа.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1190261874371244032

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября Трамп объявил, что американские войска в очередной раз ликвидировали номинального главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Американцы не предоставили никаких доказательств его ликвидации, и объявили, что тело было сброшено ими в море. Многие сомневаются в том, что аль-Багдади ликвидирован, кроме того, он не имел никакого влияния в террористическом мире в последнее время.