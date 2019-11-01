Москва, 1 ноября 2019, 17:52 — REGNUM Задача Демократической партии США — завалить президенту Америки Дональду Трампу его избирательную кампанию, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 1 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Однако, как подчеркнул Абзалов, происходит «эффект камикадзе», так как в результате атаки демократов на Трампа падает рейтинг его наиболее вероятного конкурента на предстоящих выборах, американского политика Джо Байдена.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее члены Демократической партии в палате представителей Конгресса США заявили, что планируют начать публикацию стенограмм с закрытых слушаний, проводившихся в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
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