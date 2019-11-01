Москва, , 17:46 — REGNUM Украина действует себе во вред, выставляя условия «Газпрому» в вопросе по транзиту газа. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Там вы покупаете газ дороже — подумайте о своих людях! Причём не только людях, которые используют газ в конфорке. Вы должны понимать, что снижение цены на газ в Украине даст кумулятивный эффект в том числе и промышленности, потому что это основа любого производства, газ входит в себестоимость товара», — заявил Килинкаров.

«Мы можем серьёзно повысить конкурентоспособность украинских предприятий. Это здравый смысл. Если есть возможность купить газ на 25% дешевле, его необходимо покупать», — подчеркнул он.