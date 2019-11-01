Москва,
1 ноября 2019, 17:42 — REGNUM Украина не имеет никаких рычагов давления на Россию в вопросе поставок газа, потому что при любом сценарии — закупке у других стран Европы или транзите через Украину, — Россия будет получать те же доходы. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины
«России по большому счёту без разницы, где Украина будет покупать газ. Потому что это всё равно российский газ. И прежде чем покупать на территории Европы, за него уже уплачены деньги, они уже на счетах «Газпрома». Можете покупать в Словакии, это ваше дело. Но там вы покупаете газ дороже — подумайте о своих людях!» — заявил Килинкаров.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на переговорах о транзите российского газа в Европу через Украину Киев будет настаивать на заключению долгосрочного соглашения с гарантиями транзита