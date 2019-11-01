Москва, , 17:42 — REGNUM Украина не имеет никаких рычагов давления на Россию в вопросе поставок газа, потому что при любом сценарии — закупке у других стран Европы или транзите через Украину, — Россия будет получать те же доходы. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«России по большому счёту без разницы, где Украина будет покупать газ. Потому что это всё равно российский газ. И прежде чем покупать на территории Европы, за него уже уплачены деньги, они уже на счетах «Газпрома». Можете покупать в Словакии, это ваше дело. Но там вы покупаете газ дороже — подумайте о своих людях!» — заявил Килинкаров.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на переговорах о транзите российского газа в Европу через Украину Киев будет настаивать на заключению долгосрочного соглашения с гарантиями транзита