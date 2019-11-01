Москва, , 17:38 — REGNUM Сейчас на Украине наступает момент истины, который покажет, какое реальное соотношение сил там сложилось, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 1 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я вижу, что мы находимся накануне очень интересной ситуации. Нарыв на Украине может прорваться, и некоторые внутренние процессы, которые для нас были неочевидными, могут стать очевидными в результате этих событий, которые подталкивают к этому, — сказал Мигранян. — Национальные батальоны были оружием в руках Авакова для запугивания своих противников. Они сами всех пугали и говорили, что являются серьёзной силой и что если войска разведут, то они сами войдут и утвердят собственный порядок и так далее. Сейчас настает момент истины: когда войска разведут, смогут ли националисты войти? Сколько человек войдёт? Если да, какую часть националистов зачистят?»

Мигранян при этом отметил, что в этой ситуации Авакову предстоит продемонстрировать, что разведение войск происходит в том числе и с его разрешения. В противном случае окажется, что серьёзные процессы разворачиваются без его участия, и он закономерно лишится своего оружия во внутриэлитной борьбе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министерства обороны Украины, дата начала разведения войск в районе населённого пункта Петровское на линии соприкосновения с ДНР будет пересмотрена, так как якобы 30 октября на данном участке были зафиксированы обстрелы.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Украины пересмотрят дату начала разведения сил в Петровском