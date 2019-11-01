Москва, 1 ноября 2019, 17:38 — REGNUM Сейчас на Украине наступает момент истины, который покажет, какое реальное соотношение сил там сложилось, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 1 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Мигранян при этом отметил, что в этой ситуации Авакову предстоит продемонстрировать, что разведение войск происходит в том числе и с его разрешения. В противном случае окажется, что серьёзные процессы разворачиваются без его участия, и он закономерно лишится своего оружия во внутриэлитной борьбе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министерства обороны Украины, дата начала разведения войск в районе населённого пункта Петровское на линии соприкосновения с ДНР будет пересмотрена, так как якобы 30 октября на данном участке были зафиксированы обстрелы.
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