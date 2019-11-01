Рига, , 17:35 — REGNUM Депутаты в Латвии были довольно сдержаны в комментариях к предложению Национального объединения заморозить повышение заработных плат парламентариям, принятое Сеймом на этой неделе. Об этом пишет LSM.

По данным портала, повышение зарплат депутатам и другим должностным лицам связано с повышением размера средней зарплаты в стране и общим ростом доходов. Сегодня вместе с доплатами депутат Сейма получает от 2 000 евро до 3000 евро до уплаты налогов в месяц.

Так, депутат Сергей Долгополов из «Саскани» назвал предложение популистским, не решающим суть проблемы. Гундарс Даудзе («Союз зелёных и крестьян») заметил, что он принципиально «за», однако, потом опять придётся голосовать за «повышение зарплат политикам». Даниэль Павлютс, партия «Развития/За» заявил, что это традиционная, повторяющаяся Национальным объединением риторика.

Представители Новой Консервативной партии и «Кому принадлежит власть в Латвии» обещали обсудить эту идею внутри своих организаций, а представитель «Нового Единства» Арвид Ашераданс воздержался от комментария.

Отмечается, что цель инициативы Национального объединения по заморозке зарплат депутатам — продемонстрировать солидарность с медиками. Дело в том, что правительство страны не в состоянии найти в госбюджете еще 78 млн евро для обещанного и установленого специальным законом повышения зарплат. Многие сочли предложение, не решающим задачу популизмом.

На 7-е ноября в Латвии намечена акция протеста медиков — пикет и всеобщая, исключая врачей Скорой помощи, забастовка.