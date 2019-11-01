Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Готовность подводных лодок «Магадан» и «Уфа», торжественная церемония закладки которых состоялась 1 ноября на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, составляет 30−35%, они будут сданы ВМФ России согласно условиям договора. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил генеральный директорр АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

Подводная лодка типа 636.3 АО «Адмиралтейские верфи»

Напомним, подводные лодки «Магадан» и «Уфа» (проекта 636.3) строятся для Тихоокеанского флота России. Они относятся к третьему поколению дизель-электрических субмарин, которые считаются одними из самых малошумных в мире, при этом оснащены мощным ракетно-торпедным вооружением.

«Закладка двух подлодок связана с тем, что они будут сдаваться в один год, не позднее 25 ноября 2021 года, — сказал Бузаков. — Лодка «Магадан» в достаточно большой готовности, порядка 35%, «Уфа» чуть меньше. Вся серия строится по одному контракту с одинаковыми техническими требованиями, и первая лодка — «Магадан» — будет спущена в декабре следующего года».

В свою очередь главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил, что из этой серии все шесть лодок уже заложены, а одна проходит испытания и в ближайшее время будет принята в состав флота.

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«Эти лодки носители высокоточного оружия, самые современные из неатомных подводных лодок. За ними будущее», — резюмировал главком ВМФ.

«Развитие подводных сил Тихоокеанского флота полностью выдержано с концепцией ВМФ. Присутствие стратегических ядерных сил, сил, которые обеспечивают их боевую устойчивость, и многоцелевых подводных лодок, носителей высокоточного оружия», — сказал Евменов.

Кроме того он пояснил, почему подводные лодки получили свои названия. По его словам, в ВМФ есть перечень наименований кораблей, которые овеяли себя славой, боевыми традициями, и эти названия передаются новым кораблям. Кроме того, эта серия идет на Дальний Восток и имеет наименования, в том числе, городов, которые относятся к Дальневосточному округу.

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