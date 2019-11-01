Санкт-Петербург, 1 ноября 2019, 17:43 — REGNUM Готовность подводных лодок «Магадан» и «Уфа», торжественная церемония закладки которых состоялась 1 ноября на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, составляет 30−35%, они будут сданы ВМФ России согласно условиям договора. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил генеральный директорр АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.
Напомним, подводные лодки «Магадан» и «Уфа» (проекта 636.3) строятся для Тихоокеанского флота России. Они относятся к третьему поколению дизель-электрических субмарин, которые считаются одними из самых малошумных в мире, при этом оснащены мощным ракетно-торпедным вооружением.
«Закладка двух подлодок связана с тем, что они будут сдаваться в один год, не позднее 25 ноября 2021 года, — сказал Бузаков. — Лодка «Магадан» в достаточно большой готовности, порядка 35%, «Уфа» чуть меньше. Вся серия строится по одному контракту с одинаковыми техническими требованиями, и первая лодка — «Магадан» — будет спущена в декабре следующего года».
В свою очередь главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил, что из этой серии все шесть лодок уже заложены, а одна проходит испытания и в ближайшее время будет принята в состав флота.
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«Эти лодки носители высокоточного оружия, самые современные из неатомных подводных лодок. За ними будущее», — резюмировал главком ВМФ.
«Развитие подводных сил Тихоокеанского флота полностью выдержано с концепцией ВМФ. Присутствие стратегических ядерных сил, сил, которые обеспечивают их боевую устойчивость, и многоцелевых подводных лодок, носителей высокоточного оружия», — сказал Евменов.
Кроме того он пояснил, почему подводные лодки получили свои названия. По его словам, в ВМФ есть перечень наименований кораблей, которые овеяли себя славой, боевыми традициями, и эти названия передаются новым кораблям. Кроме того, эта серия идет на Дальний Восток и имеет наименования, в том числе, городов, которые относятся к Дальневосточному округу.
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