Рига, , 17:24 — REGNUM Министерство иностранных дел Латвии объявило российского певца Григория Лепса «персоной нон грата».

Об этом сообщил 1 ноября глва МИД Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, гражданин РФ Григорий Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста) несёт угрозу с точки зрения норм миграционных законов и служб безопасности Латвии.

‪"Основываясь на оценках служб безопасности и миграционного закона, я принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе в список нежелательных персон Латвийской республики, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок», — написал Ринкевич.

О реакции популярного исполнителя на это решение МИД Латвии пока ничего не сообщается. Будет ли таковая вообще, так же неизвестно.

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