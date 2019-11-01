Исламабад, , 17:52 — REGNUM 1 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что времена, когда Ислам использовали для получения власти, прошли.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава правительства Пакистана обратился к участникам оппозиционного «Марша свободы» в Исламабаде, выступая на митинге в Гилгит-Балтистане. По словам Имрана Хана, он готов послать протестующим пищу и воду, когда она у них закончится, но он никогда не допустит амнистии для политиков-коррупционеров, чьи интересы, по мнению премьера, защищают организаторы Марша. Как отметил премьер, с такими протестами «нет нужды в еврейском заговоре, о котором постоянно говорят исламисты».

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии Маулана Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».