Москва, , 17:09 — REGNUM Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии ведомства дал поручение сформировать новые подразделения, которые будут бороться с преступлениями, совершаемыми в киберпространстве. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что министр внутренних дел России генерал полиции Колокольцев по итогам заседания коллегии министерства, которое состоялось сегодня, принял решение о создании в структуре МВД подразделений, которые будут специализироваться на противодействии киберпреступлениям.

При этом Волк подчеркнула, что новые подразделения будут сформировано без увеличения штатной численности министерства.

Волк уточнила, что министр Колокольцев поручил руководителям оперативных главков, Следственного департамента и Управления организации дознания подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции новых подразделений, которые будут заниматься борьбой с киберпреступностью. После утверждения документы будут направлены в регионы.

В связи с этим планируется существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также подразделений на региональном уровне.

Все документы должны быть готовы к концу 2019 года.