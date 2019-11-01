Копенгаген, , 17:01 — REGNUM Председатель датской оппозиционной партии «Венстре» Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что готовящийся закон о климате потенциально будет влиять на многие сферы жизни страны, и поэтому для его обсуждения «красный блок» должен привлечь и другие партии.

«Законопроект, вероятно, затронет интересы всех групп общества, и это означает, что участвовать в его обсуждении должно широкое политическое большинство. Положения закона не могут определяться только в «красном» или только в «синем» блоке», — отметил глава «Венстре». Политик также заявил, что партия, при соблюдении определенных условий, поддержит цель правительства, согласно которой Дания должна будет снизить объемы выбросов углекислого газа к 2030 году на 70% по сравнению с 1990 годом. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Так называемый закон о климате определит стратегию Дании в сфере перехода на возобновляемые источники энергии в последующие десятилетия. В настоящее время неизвестно, когда именно данный проект будет готов. В законе могут быть указаны конкретные этапы снижения выбросов СО2, санкции за невыполнение положений закона, предложения о том, как именно следить за развитием в этом направлении.