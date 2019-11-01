Копенгаген, , 16:57 — REGNUM Проправительственные партии «красного блока» заявили о том, что не могут поддержать законопроект датского правительства, согласно которому ужесточается наказание за преступления с элементами насилия. Так, власти предлагают в подобных делах в качестве наказания сажать преступников прямиком в тюрьму.

«В подавляющем большинстве случаев суд и без того отправляет преступника за решетку, однако в некоторых делах общественные работы представляют собой более справедливое наказание», — заявила представитель социалистов по правовым вопросам Карина Лорентцен. Члены «Единого списка» призывают не только не отказываться, а, наоборот, расширить практику наказания преступников общественными работами. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Правительство Дании обосновывает свою инициативу тем, что власти «должны прислушиваться к правовым чаяниям общественности», которая, по мнению властей, требует тюремного срока за насилие.