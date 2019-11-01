Исламабад, , 16:59 — REGNUM 1 ноября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Исламабад решил сделать крупные послабления для паломников-сикхов, желающих прибыть в страну через Картарпурский коридор.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Пакистан снял требование предварительной регистрации за десять дней для всех паломников-сикхов из Индии. Кроме того, паломникам теперь не нужно иметь при себе заграничный паспорт: для прохода через коридор пригодится любое действительное удостоверение личности. Как отметил Имран Хан, в день открытия Коридора, приуроченного к 550-летию со дня рождения Гуру Нанака, плата за проход взиматься не будет.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пограничного перехода, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать место смерти основателя религии Гуру Нанака без оформления визы.