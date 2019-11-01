Нью-Дели, , 16:56 — REGNUM Индия и Германия подписали 17 меморандумов о взаимопонимании, а также пять деклараций о намерениях. Об этом 1 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на официальное заявление МИД Индии.

В указанном заявлении представители внешнеполитического ведомства Индии подчеркнули, что Нью-Дели и Берлин будут укреплять сотрудничество в сферах освоения морских ресурсов, сельского хозяйства, йоги и аюрведы. Германия также выразила намерение поспособствовать развитию Индии в таких сферах, как «зелёный транспорт», искусственный интеллект, предотвращение загрязнения мирового океана.

Напомним, что Ангела Меркель прибыла в Индию 31 октября. Немецкий лидер покинет южноазиатское государство 2 ноября после поездки с делегацией немецких бизнесменов на предприятие Continental Automotive Components India Pvt Ltd в городе Гургаон, штат Харьяна.