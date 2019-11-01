Москва, , 16:48 — REGNUM Разведение сил в Золотом не является убедительным достижением до тех пор, пока в условленном районе сохраняются фортификационные сооружения. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я очень рад, что в Золотом разведение сил и средств состоялось. Вопрос не в этом. То, что войска отошли — это хорошо. Но есть ещё необходимость разобрать все эти фортификационные сооружения, которые там есть, чтобы не было у кого-то искушения вернуться на свои позиции, как это произошло в 2016 году. Иначе все эти попытки, что были (предприняты) и президентом, многими другими, просто уйдут в песок. Есть силы, которые не хотят этого разведения», — заявил Килинкаров.

Напомним, что в Донбассе в районе города Золотое завершился отвод войск от линии соприкосновения. После сообщений из ЛНР о полном выводе военной техники из условленного района наблюдатели ОБСЕ приступили к мониторингу территории с помощью беспилотников, который подтвердил выполнение обязательств сторонами.