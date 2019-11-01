* талибов — запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, , 16:50 — REGNUM 31 октября глава полиции афганской провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) заявил, что на территории этого региона Национальными силами безопасности и обороны была отбита атака движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготовили организованную атаку на контрольно-пропускной пункт Национальных сил безопасности и обороны на территории провинции Фарах, однако столкнулись с яростным сопротивлением со стороны правительственных сил и были вынуждены отступить.

По словам главы полиции провинции Фарах, в результате боя Национальными силами безопасности и обороны было изъято несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежавшего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.