Рига, , 16:44 — REGNUM Министерство обороны Латвии на портале YouTube опубликовало видеосюжет, в котором говорится, что Красная армия не освобождала Ригу.

В сюжете военного ведомства говорится, что 10 октября 1944 года Красная армия продвинулась до Икшкеле и Иецавы, поэтому, не желая попасть в кольцо, гитлеровская армия решила отступить. Эвакуацию из Риги руководство нацистов спланировало заранее. После эвакуации в городе началось уничтожение стратегически важных объектов.

Отмечается, что руководство нацисткой Германии приняло решение отдать столицу Латвии без сопротивления.

«13 октября Советская армия зашла в пустой город. Боев на улицах не было», — говорится в сюжете.