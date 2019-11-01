Кабул, , 16:49 — REGNUM 31 октября официальный представитель главного исполнительного лица Исламской Республики Афганистан Абдуллы Абдуллы заявил, что глава правительства охарактеризовал отношения Афганистана и Турции как исторические и назвал Анкару стратегическим партером Кабула.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Абдулла Абдулла сделал это заявление в ходе своего выступления на официальной церемонии в посольстве Турции в Кабуле.

Главное исполнительное лицо Афганистана выразил глубокую благодарность Турции за всестороннюю поддержку, оказываемую Афганистану на протяжении последних лет.

Глава афганского правительства также выразил надежду на дальнейшее развитие отношений и расширение сфер сотрудничества, заявив, что это может принести долгосрочные выгоды обеим сторонам.

В ходе своего выступления Абдулла Абдулла также особо подчеркнул важность прозрачности на выборах президента Афганистана и отметил, что усилия, направленные на установление мира в стране, являются главным приоритетом правительства.