Исламабад, , 16:46 — REGNUM 1 ноября Высокий суд Пешавара (провинция Хайбер-Пахтунхва) признал неконституционным и противоречащим закону решение Службы регулирования электронных СМИ Пакистана о запрете показа выступления лидера исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)"Фазлура Рехмана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, суд назвал решение незаконным, так как цензорская служба распорядилась снять выступление политика с эфира устным приказом (через мессенджер WhatsApp). Согласно правилам Службы, приказ ТВ-каналам должен отдаваться в письменной форме

Кроме того, суд Пешавара назвал незаконными действия местных властей, пытавшихся остановить движение оппозиционного «Марша свободы» на Исламабад при помощи грузовых контейнеров. Отдельная колонна марша двигалась из Хайбер-Пахтунхвы в сторону столицы.