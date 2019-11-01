Нью-Дели, , 16:45 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о готовности ФРГ выделить 1 млрд евро на развитие «зелёного транспорта» в Индии. Об этом 1 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Ангела Меркель и Нарендра Моди Bundeskanzlerin.de

В совместном заявлении Ангела Меркель и её индийский коллега премьер-министр Нарендра Моди выразили обеспокоенность недостаточными мерами по борьбе с изменением климата в мире. Лидеры двух стран согласились развивать сотрудничество в сфере «умных решений» для борьбы с выбросами углекислого газа. В частности, Германия обязалась выделить дополнительную помощь в размере 1 млрд евро для развития зелёной транспортной инфраструктуры в индийских городах.

Напомним, что Ангела Меркель прибыла в Индию 31 октября. Немецкий лидер покинет южноазиатское государство 2 ноября после поездки с делегацией немецких бизнесменов на предприятие Continental Automotive Components India Pvt Ltd в городе Гургаон, штат Харьяна.