Нили, , 16:48 — REGNUM 31 октября официальный представитель Национальной армии Афганистана заявил, что на территории провинции Дайкунди (столица провинции — г. Нили) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 30 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории одного из уездов провинции Дайкунди.

По словам официального представителя Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено два тайника талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с хранившимся там оружием.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.