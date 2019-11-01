Пули-Хумри, Афганистан, , 16:43 — REGNUM 31 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявил, что на территории столицы этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории города Пули-Хумри

По словам официального представителя губернатора провинции Баглан, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено несколько единиц легкого и тяжелого оружия и боеприпасы, принадлежавшие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.