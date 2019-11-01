Шиберган, , 16:41 — REGNUM 31 октября первый вице-президент Афганистана Рашид Дустум заявил, что он готов всецело поддерживать Национальные силы безопасности и обороны Афганистана в деле борьбы с террористическими группировками.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», первый вице-президент сделал это заявление в ходе своего визита в уезд Акча провинции Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган) и выступления перед местными жителями.

Рашид Дустум заявил, что по дороге из столицы провинции в уезд Акча он и его сторонники подверглись обстрелу со стороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако никто из сопровождающих его лиц не пострадал в ходе перестрелки.

Обращаясь к собравшимся, первый вице-президент добавил, что прекрасно понимает их опасения, отметив, что уверен в солдатах Национальных сил безопасности и обороны, и они смогут уничтожить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее источники сообщали, что уезд Акча провинции Джаузджан был атакован боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).