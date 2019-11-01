Кабул, , 16:39 — REGNUM 31 октября члены Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан подвергли резкой критике деятельность Министерства иностранных дел, которое не смогло урегулировать ситуацию с возросшей напряженностью в отношениях с Пакистаном.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», члены парламента также осудили недавние трансграничные обстрелы со стороны Пакистана, которые привели к гибели трех мирных жителей на территории уезда Нари провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад).

Афганские парламентарии потребовали от правительства, в особенности от Министерства иностранных дел, занять более чёткую позицию по этой проблеме и предпринять конкретные шаги по ее разрешению.

Члены Национальной ассамблеи Афганистана заявили, что внутренние противоречия в самом правительстве и отсутствие соответствующих полномочий у Министерства иностранных дел, необходимых для урегулирования таких проблем, не позволяют решить проблемы, связанные с границей.

На данный момент официальные представители Министерства иностранных дел Афганистана никак не прокомментировали эти обвинения.