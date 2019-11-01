Киев, , 16:30 — REGNUM В Чёрном море в 2020 году пройдут совместные военные учения НАТО и Украины, заявил 1 ноября на брифинге украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, манёвры будут продолжаться четыре дня. Их главная цель — подготовится к гибридным угрозам.

«Запланированы на 2020 год масштабные четырехдневные учения… Это будут учения в Черном море, цель которых — отработать элементы стойкости государства перед гибридными угрозами», — заявил Дмитрий Кулеба.

При этом Кулеба заявил, что Украина будет активно взаимодействовать с Североатлантическим альянсом в деле борьбы с гибридными угрозами.

Как сообщало ИА REGNUM, с лета 2014 года власти Украины заявляют, что ведут «гибридную войну» с Россией. «Гибридностью» Киев объясняет отсутствие военного положения, сохранение дипломатических отношений и экономических контактов.

Кроме того, в июне 2016 года украинский парламент принял дополнительные изменения конституции страны, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики Украины.

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